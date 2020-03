Reggina, Taibi allo scoperto: “Barillà, Viola e Missiroli? Ci proverò”

21 Marzo 2020 14:47

La Reggina ha intenzione di provarci per Barillà, Missiroli e Nicolas Viola. Le dichiarazioni del direttore sportivo Massimo Taibi

La Serie C è ferma per l’emergenza Coronavirus, la Reggina attende notizie sulla ripresa del campionato ed anche degli allenamenti. Al momento sono poche le certezza, è ancora troppo presto per fare delle previsioni. C’è però tempo per programmare il futuro, la dirigenza sta pensando già alla prossima stagione. E questa non è una novità come confermato anche da Massimo Taibi e dal presidente Luca Gallo.

I nomi che stuzzicano la fantasia dei tifosi sono quelli di Missiroli, Nicolas Viola e Barillà, tre ex mai dimenticati. Attraverso una diretta pubblicata sulla pagina Instagram di Alfredo Pedullà, il direttore sportivo amaranto ha parlato della situazione: “la nostra intenzione è sempre stata quella di portare in squadra qualche reggino importante, averli tutti e tre sarebbe veramente il massimo. Al momento non abbiamo nemmeno parlato, non sarà facile. Ci proverò, ma senza fare illusioni”.

