Reggina, Taibi: “porte chiuse per coronavirus? Vi dico cosa ne penso…”

6 Marzo 2020 11:59

Reggina, il ds Taibi ha commentato la decisione di giocare a porte chiuse per limitare l’emergenza coronavirus

La Serie C si adegua al mandato del governo italiano, nel prossimo mese le gare di campionato si disputeranno tutte a porte chiuse. Il d.s. Massimo Taibi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoC per commentare una situazione che sicuramente non si verifica spesso: “è brutto ma è giusto così. La salute viene prima di tutto, c’è poco da dire. Resta il dispiacere di dover giocare tre partite in casa senza pubblico, la nostra arma in più. Parliamo di migliaia di persone e, ovviamente di migliaia e migliaia di euro. Ma, ripeto, bisogna rispettare le decisioni sanitarie prese da chi ne sa più di noi”. Il direttore amaranto poi spiega gli effetti che queste decisioni potranno portare sulla lotta al vertice: “non credo la Reggina venga sfavorita, anche il Bari dovrà giocare a porte chiuse. E anche loro hanno un pubblico eccezionale che li traina. Dal punto di vista del pubblico, purtroppo, si perderà un grande spettacolo su entrambi gli spalti”.

