Reggina, Taibi: “Meno si parla meglio è, noi abbiamo scelto la politica del silenzio. L’ultima decisione spetta alla FIGC”

31 Marzo 2020 16:57

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi è intervenuto su alfredopedullà.com per parlare dell’eventuale ripresa o annullamento dei campionati

Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, è intervenuto ai microfoni di Alfredo Pedullà per parlare della situazione dell’eventuale ripresa dei campionati e del possibile annullamento, come paventato ieri da Lo Monaco a Sportitalia.

“In una situazione come quella attuale meno si parla, meglio è – dice – Alla larga possibilmente da interessi oppure orticelli personali. Noi abbiamo scelto la politica del silenzio per profondo rispetto verso un dramma ormai mondiale. La nostra speranza è che la situazione migliori per il bene di tutti e per poter ritrovare quel minimo di serenità. Ma avendo ascoltato diversi interventi, non ultimo quello relativo a un eventuale sospensione del campionato di Serie C, ci tengo a chiarire che l’ultima decisione spetterà alla FIGC e al Consiglio Federale. Soltanto in quel caso si potrà decidere su promozioni e retrocessioni, cristallizzando l’attuale classifica, senza interpretazioni soggettive che dal mio punto di vista in questo momento andrebbero evitate. Ci tengo a chiarire questo concetto per evitare equivoci o interpretazioni lontane dalla realtà. La nostra preghiera è che si superi questo dramma, poi avremo tempo e modo di dedicarci ad altri argomenti. Ma con la consapevolezza, già adesso, che a decidere sarà il Consiglio Federale”.

Valuta questo articolo