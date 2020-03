Reggina, tra splendidi ricordi e saluti commoventi: Colomba celebra il trionfo dell’Olimpico a 20 anni di distanza [VIDEO]

View this post on Instagram

19 Marzo 2000 Campionato di calcio di Serie A. STADIO OLIMPICO DI ROMA. ROMA – REGGINA :0-2 Marcatori : COZZA E CIRILLO Partita sofferta contro la Roma di Capello che veniva da 12 risultati utili consecutivi. Al secondo gol ,arrivato al 90’ ,ho alzato lo sguardo al cielo ed ho visto mio padre Valente e l’ho ringraziato perché da lassù ,nel giorno della festa del papà,mi aveva sicuramente aiutato. Ho abbracciato il dottore Pasquale Favasuli ma era come se avessi abbracciato lui . Nel mio cuore ,dopo 20 anni ,questa partita occupa sempre un posto importante ed a Reggio Calabria la “VITTORIA DI ROMA ” viene ancora ricordata con orgoglio da tutti gli sportivi. Da Nord a Sud : “RESTIAMO A CASA” e “ANDRÀ TUTTO BENE” ! ❤️🇮🇹🍀⚽️👍