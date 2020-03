Reggina, Sarao: “dedico il gol a chi combatte questa epidemia, dai contagiati a medici e infermieri”

10 Marzo 2020 12:31

Intervista a Manuel Sarao: l’attaccante della Reggina ha dedicato il gol a coloro che stanno combattendo contro il coronavirus

Domenica finalmente è arrivato il primo gol in maglia amaranto di Manuel Sarao. Non aveva ancora lasciato il segno dopo il suo arrivo in Calabria, contro il Picerno ha firmato il raddoppio che ha chiuso la sfida. L’attaccante della Reggina ha raccontato l’emozione del momento ai microfoni della Tv ufficiale: “sono molto contento. Il mio gol ha chiuso la partita. Dispiace solo che sia arrivato soltanto in questo momento. Festeggiare con i tifosi sarebbe stato diverso. Giocare in un clima del genere non era affatto facile, abbiamo dovuto trovare le motivazioni dentro noi stessi. Il nostro gruppo però è combatto, lavora tanto e parla poco. Sono contento di farne parte. Ci toglieremo, così come stiamo facendo, tante soddisfazioni”. Il centravanti ha poi dato la sua opinione sull’emergenza coronavirus che ha colpito il nostro paese: “dedico il gol alla mia famiglia e a tutte le persone che stanno combattendo questa epidemia, dai contagiati ai medici agli infermieri”.

Valuta questo articolo