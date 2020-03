Reggina, Rivas resta in Italia: non partirà con l’Honduras per il torneo preolimpico

13 Marzo 2020 20:23

Reggina, niente torneo preolimpico per Rivas: a causa dell’emergenza coronavirus l’Honduras deve rinunciare al raduno e le amichevoli

Il calcio si ferma in tutto il mondo, non solo in Europa. Rigoberto Rivas sarebbe dovuto partire per partecipare con l’Honduras ad un torneo preolimpico in Messico ma, a causa del dilagarsi dell’emergenza coronavirus, la Concacaf ha scelto di annullare ogni programma. Cancellata anche l’amichevole in programma il 29 marzo contro la Repubblica Ceca. Il calciatore della Reggina dunque resterà in Italia e insieme ai suoi compagni resterà al riposo fino all’inizio della prossima settimana, quando le porte del Sant’Agata si apriranno per gli allenamenti.

Valuta questo articolo