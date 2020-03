Reggina, Rivas: “mi trovo bene a Reggio, mi piacerebbe restare e giocare la Serie B”

3 Marzo 2020 11:19

Intervista a Rigoberto Rivas: il calciatore della Reggina ha descritto il suo gol con il Catanzaro e parlato del suo futuro

L’eroe di Catanzaro, l’arma in più della Reggina in questo finale di stagione. Rigoberto Rivas è uno tra i più in forma degli amaranto e mister Toscano lo sta utilizzando adesso con più continuità. Il trequartista honduregno è stato ospite durante la trasmissione “Buongiorno Reggina”, dove ha risposto alle tante domande dei tifosi da casa. “Col Monopoli è una sconfitta che ci può far bene, dobbiamo restare concentrati fino alla fine – ha esordito Rivas – . Ogni partita sarà decisiva. La gara è cambiata quando siamo rimasti in dieci. Nel secondo tempo infatti siamo entrati in campo per vincere, con l’espulsione avremmo almeno ottenuto il pareggio. Serie B? L’ho giocata col Brescia, c’era un bel gruppo composto da giocatori che avevano fatto la Serie A. Seconda punta? Il mister crede che posso far bene lì. Mi sono messo a disposizione visto gli infortuni di Corazza e Reginaldo. Mi trovo bene a Reggio, mi piacerebbe restare qui in caso di promozione”. Impossibile non parlare del gol decisivo di Catanzaro: “Mi sono reso conto di aver fatto subito un gol importante. Ho guardato il guardalinee, ma questa volta non ha alzato la bandierina ed ho esultato. Reggio? E’ una città molto conosciuta, anche in Honduras. Ho parlato con Leon, mi ha detto che qui avrei potuto crescere e trovarmi bene. Poi Toscano è un grande, è cattivo e non lascia niente al caso. Con Michele Napoli formano una coppia molto preparata, sono contento di lavorare con questo staff”. Infine una panoramica generale sulla Serie A, essendo di proprietà dell’Inter: “la Lazio quest’anno è una grande squadra, ma io tifo per la squadra di Conte. Var? In campo cambia molto, la moviola controlla qualsiasi cosa”.

Infine, prima di chiudere il collegamento, in studio è intervenuto telefonicamente Filippo Pacini. Il procuratore di Rivas ha parlato del futuro del suo assistito: “abbiamo già fatto una chiacchierata col direttore, manifestando la nostra volontà di restare a Reggio. Il giocatore sta crescendo molto, siamo contenti, c’è massima disponibilità dalla nostra parte. Sul rinnovo del prestito bisogna un po’ chiarire dei dettagli con l’Inter. Il percorso giusto è a Reggio Calabria, sta bene in una piazza calda così e con un allenatore così bravo. A gennaio abbiamo avuto qualche richiesta, ma abbiamo scelto di non approfondire con nessuno, perché qui a Reggio è l’ambiente adatto per lui”.

