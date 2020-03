Reggina, tra presente e futuro: il punto su settore giovanile, sponsor e calciomercato in ottica Serie B

24 Marzo 2020 12:12

Tra i grandi obiettivi della Reggina c’è quello di investire sul vivaio: Cozza resterà responsabile del settore giovanile, novità su sponsor e calciomercato

Numeri positivi arrivano da Reggio Calabria negli ultimi giorni sul fronte Coronavirus. Il numero di contagi è visibilmente diminuito, senza abbassare troppo la guardia, si può tirare un sospiro di sollievo. Queste notizie permettono anche alla Reggina di iniziare a ragionare su un eventuale ripresa degli allenamenti. La data ufficiale della fine della “quarantena” è prevista per il tre aprile, dal giorno dopo si potrebbe anche tornare al Sant’Agata. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, a firma del collega Natalino Licordari, non è da escludere che i calciatori vengano divisi in gruppi di sei elementi per evitare assembramenti e rispettare le norme anti-Covid19. Il tecnico Toscano e il dott. Favasuli sono costantemente in contatto, prenderanno la decisione più giusta affinché il gruppo resti in sicurezza.

Reggina, tutte le novità societarie: settore giovanile, sponsor, nuovo dirigente e calciomercato in ottica Serie B

E’ necessario ancora attendere qualche settimana, poi la Reggina renderà ufficiale l’accordo con il sponsor tecnico, che sembra essere Macron. Inoltre sarà confermato l’ingresso in società di un nuovo dirigente: Antonio Tempestelli è atteso al Sant’Agata, il suo ruolo preciso sarà quello di dirigere e coordinare il Centro Sportivo. Per quanto riguarda Ciccio Cozza, è già stato confermato, sarà responsabile del settore giovanile anche per la prossima stagione. Con l’eventuale promozione in Serie B, dovrà essere allestita anche una formazione Primavera e quindi aumenteranno gli investimenti per la creazione di un vivaio d’Elite.

Investire sui giovani, ma necessariamente anche sulla prima squadra. Il d.s. Massimo Taibi si sta muovendo in anticipo per piazzare diversi colpi di calciomercato in estate. Il direttore amaranto proverà a (ri)portare a Reggio alcuni figli del Sant’Agata, fra cui Missiroli e Barillà. Si punterà sulla conferma anche di Denis e Bellomo, elementi che per il loro bagaglio tecnico sono pronti al salto di categoria. Da tenere d’occhio anche Mastour: la Serie B è un campionato meno agonistico rispetto alla Lega Pro, la sua qualità potrebbe fare la differenza. Sperano in una conferma – conclude l’articolo di Gazzetta del Sud – Bianchi, Sounas e Rolando, professionisti completi e forti sia fisicamente che tecnicamente.

Valuta questo articolo