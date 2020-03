Reggina, andrà tutto bene: la preghiera di Don Zampaglione alla comunità e alla squadra amaranto [VIDEO]

17 Marzo 2020 17:16

Reggina, Don Giovanni Zampaglione ha pubblicato sui social una preghiera dedicata alla squadra di mister Toscano e a tutti i tifosi amaranto

E’ vuoto lo stadio Granillo, lo sarà ancora per un po’ di tempo. Ma la Reggina no, non è assolutamente sola. In questo momento di emergenza legato alla diffusione del Coronavirus, Don Giovanni Zampaglione fa sentire ancor di più la sua presenza alla comunità di Reggio Calabria. Sempre accanto alla sua squadra del cuore e ai suoi fratelli tifosi, il parroco della Chiesa SS Trinità di Marina di San Lorenzo ha pubblicato sulla propria pagina Facebook una preghiera. Un messaggio dal profondo del cuore per la famiglia Reggina e per tutti i tifosi amaranto, definiti il “dodicesimo uomo in campo”. Una supplica al Signore affinché la cittadinanza possa al più presto tornare a riempire quei gradoni.

Reggina, la preghiera di Don Zampaglione rivolta a squadra e tifosi [VIDEO]

