Reggina, col Picerno senza De Rose: il Giudice Sportivo squalifica anche il tecnico dei lucani

3 Marzo 2020 16:00

Serie C, il comunicato del Giudice Sportivo: capitan Francesco De Rose non ci sarà per Picerno-Reggina, squalificato il tecnico Sepe

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, ha adottato le deliberazioni in merito alle gare disputate nello scorso weekend e valide per la 29ª giornata di Lega Pro. Per quanto riguarda la Reggina, fermato capitan De Rose a causa della doppia ammonizione rimediata contro il Monopoli: squalifica di una giornata “per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario”, si legge nel comunicato ufficiale. Tra le fila del Picerno, prossimo avversario degli amaranto, sanzionato invece l’allenatore Pasquale Sepe (squalifica di una giornata e ammenda di €500,00) per “non regolamentare in campo durante la gara”.

