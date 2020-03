Reggina, Piccinni esalta la vittoria del Monopoli: “che impresa al Granillo, ha il sapore della Serie B”

5 Marzo 2020 14:54

Reggina, Piccinni torna alla vittoria ottenuta al Granillo: il mediano del Monopoli considera un’impresa quella ottenuta domenica in Calabria

Se in casa Reggina la sconfitta di domenica ha fatto suonare la sveglia, all’interno dell’ambiente Monopoli la vittoria ha portato notevole entusiasmo. La città ha accolto la squadra in modo trionfale al rientro dalla trasferta calabrese, anche lo spogliatoio adesso inizia a sognare in grande, a qualcosa in più di un “semplice” terzo posto. “A fine partita ero così stanco da non essere riuscito a godermi fino in fondo il k.o. alla capolista. Solo lunedì ho realizzato che avevamo compiuto un’impresa pazzesca. Con questo gruppo riassaporo la Serie B”, ha svelato Marco Piccinni alle colonne della Gazzetta dello Sport – . Il mediano dei pugliesi ha realizzato la rete del raddoppio: “il gol può capitare in qualsiasi partita, la fortuna ha voluto contro la capolista. La nostra forza è non avere obiettivi. Differente per Reggina, Bari e Ternana che hanno notevoli pressioni. Confesso, però, ora siamo ingolositi!”.

