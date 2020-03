Reggina, senti Papadopulo: “Serie B? Troppo presto per cantare vittoria”

6 Marzo 2020 13:45

L’esperto allenatore Papadopulo mette in guardia la Reggina: il distacco dal Bari non dà agli amaranto la certezza di essere già in Serie B

Sette punti separano in classifica Reggina e Bari. La corsa al primato è un chiaro discorso tra le due compagini, a questo punto della stagione però sono nettamente favoriti gli amaranto. Giuseppe Papadopulo, ex allenatore di Lazio e Lecce, è intervenuto ai microfoni di TuttoBari per commentare la rincorsa della squadra di Vivarini. Questo il suo pensiero: “il Bari chiaramente ha ridotto le distanze e può sempre sperare, perché il campionato è ancora lungo. In questo momento poi c’è molta incertezza, anche per quelle che saranno le prossime partite. Certezze non ce ne sono, però non credo che la Reggina possa già cantare vittoria per quanto riguarda il primo posto”.

