Reggina, Nielsen: “non dobbiamo mollare ora, col Picerno l’obbligo è vincere”

6 Marzo 2020 12:19

Reggina, intervista al danese Nielsen: il centrocampista amaranto suona la carica per ripartire col Picerno dopo la sconfitta di domenica scorsa

“Perdere in casa fa male, noi volevamo vincere perché eravamo in un momento positivo”, ha esordito così Matti Lund Nielsen in un’intervista alle colonne odierne della Gazzetta dello Sport (edizione Sicilia). Il mediano danese ripensa ancora allo sconfitta di domenica contro il Monopoli, suona la carica i compagni affinché trasformino la delusione in voglia di rivalsa. L’ex Pescara ha poi continuato: “dobbiamo subito mettere da parte il risultato negativo e guardare ai prossimi impegni. Abbiamo analizzato la sconfitta col mister e quello che ci siamo detti rimane nello spogliatoio. La forza della Reggina è stato il gruppo, ora ci aspettano altri impegni importanti”.

PICERNO – L’analisi di Nielsen sul prossimo avversario in campionato: “ogni gara è difficilissima, dobbiamo essere bravi ad imporci. Sarà un confronto difficile, nonostante il divario in classifica. Servirà massima attenzione perché le insidie sono dietro l’angolo. Bari? Non pensiamo alla classifica, il nostro pensiero è rivolto solo alla prossima trasferta. Inseguiamo il grande obiettivo della promozione in Serie B, non possiamo mollare proprio ora nel finale”.

