Reggina, Nicolas Viola non dimentica Reggio Calabria: anche lui effettua una donazione al GOM

12 Marzo 2020 22:13

Non solo i calciatori amaranto attuali, ma anche ex. Ex, però, solo in campo. Oltre a diversi giocatori della Reggina, anche Nicolas Viola ha effettuato una donazione al GOM (Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria).

L’ex centrocampista del club dello Stretto, nato e cresciuto a Reggio Calabria, è uno dei punti fermi del Benevento di Inzaghi – lanciatissimo verso la Serie A – nonché tra i migliori calciatori della serie cadetta. Non ha dimenticato la città che lo ha visto crescere in primis come uomo, tra le mura del Sant’Agata, e poi come giocatore. E, anche se per ora è un po’ distante da Reggio (ma solo geograficamente), con questi gesti ha dimostrato di essere più vicino che mai. Con la speranza, per tutti i tifosi amaranto, che un giorno possa tornare definitivamente qua, ma a calcare di nuovo il campo del Granillo.

