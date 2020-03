Reggina, Nevio Scala tra retroscena e rimpianti: “non fu una mia scelta andar via. Non rigiocherei mai lo spareggio con la Cremonese”

27 Marzo 2020 12:28

L’intervista a Nevio Scala: l’ex allenatore della Reggina ha svelato il retroscena del suo addio e ripensato allo spareggio con la Cremonese

La Reggina di Mimmo Toscano come quella di Nevio Scala. Nella stagione in corso è facile il paragone tra le due compagini amaranto, tante le similitudini ma per entrambe un solo obiettivo: raggiungere la Serie B. L’allenatore veneto è intervenuto ai microfoni della Gazzetta del Sud, tra retroscena e rimpianti ha ripercorso la sua avventura in riva allo Stretto. Tanti bei ricordi, però anche un bel magone quando il pensiero va mancata vittoria nello spareggio con la Cremonese: “non rigiocherei mai quello spareggio, evidentemente doveva andare così. Arrivammo a undici passi dalla serie A. Purtroppo dal dischetto sbagliarono Armenise e Onorato, i due rigoristi migliori in rosa. Il rimpianto maggiore è non aver potuto proseguire la mia avventura a Reggio. Ci tengo a fare chiarezza: non decisi io di andare via, ma fu una scelta dei dirigenti dell’epoca. Aspettai fino all’ultimo notizie da parte della società che non arrivarono. Non mi chiamò nessuno per parlare di un nuovo contratto. Era già il mese di giugno e accettati la proposta della società gialloblu. Avrei voluto compiere in Calabria lo stesso percorso realizzato a Parma. Quali le possibilità della Reggina se si dovesse ricominciare? È già in B”.

