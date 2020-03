Reggina, dal Brasile con affetto. Mozart invia un messaggio di speranza ai tifosi amaranto: “andrà tutto bene!”

17 Marzo 2020 18:35

Reggina, Mozart incoraggia i tifosi amaranto e i cittadini di Reggio Calabria: un messaggio di speranza per chi è in difficoltà a causa del Coronavirus

Gesto di grande affetto alla comunità reggina da parte di Mozart. L’ex centrocampista amaranto non dimentica il suo passato sulle sponde dello Stretto e in questo momento di grande difficoltà per l’emergenza Coronavirus si fa sentire con un messaggio di affetto. “Ciao a tutta la famiglia Reggina. Ciao Reggio Calabria“, saluta il brasiliano in un video pubblicato dai colleghi di RTV. “Anche noi stiamo soffrendo molto – continua Mozart – , ma sono sicuro che tutto andrà bene. Sono insieme a voi, il mio cuore è insieme a voi. Spero che questa situazione si risolva al più presto. Un grande abbraccio”.

