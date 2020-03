Reggina-Monopoli, Scienza: “non abbiamo concesso nulla alla squadra più forte”

1 Marzo 2020 17:59

La Reggina ha dovuto fare i conti con la sconfitta casalinga contro il Monopoli, l’analisi dell’allenatore degli ospiti Scienza

Sconfitta interna per la Reggina, ko contro il Monopoli. Decisiva l’espulsione del centrocampista De Rose, 0-2 il risultato finale. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore Scienza in conferenza stampa: “Nel primo tempo siamo stati bravi a reggere l’aggressività della Reggina, l’espulsione poi ha cambiato la partita. Abbiamo rischiato poco e non concesso molto alla squadra più forte del campionato, tatticamente siamo stati perfetti. Noi eravamo in palla, quando abbiamo spazi siamo bravi”.

SULL’OBIETTIVO STAGIONALE – “Dobbiamo puntare ad entrare nelle prime tre, i primi turni dei playoff sono pericolosi. Contro le squadre che giocano a calcio riusciamo ad esprimerci meglio, contro squadre chiuse troviamo più difficoltà. Oggi è la vittoria delle vittorie contro una squadra molto forte. Ho analizzato la sconfitta contro la Sicula, abbiamo dei difetti e soprattutto contro squadre difensive. Siamo stati bravi ad attaccare gli spazi, abbiamo spaventato la loro difesa”.

