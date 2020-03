Reggina-Monopoli 0-2, le pagelle di StrettoWeb: Blondett peggiore in campo, i cambi non incidono

1 Marzo 2020 16:59

Reggina-Monopoli, le pagelle di StrettoWeb – E’ appena terminato il match del Granillo tra gli amaranto di Toscano e i biancoverdi di Scienza

Reggina-Monopoli, le pagelle di StrettoWeb – Seconda sconfitta interna stagionale per gli amaranto, che soccombono al Granillo contro i pugliesi per 0-2. Match equilibrato fino all’episodio che risulta decisivo: la doppia ammonizione a De Rose, che lascia il campo in anticipo. Da lì gli ospiti prendono coraggio e passano con Salvemini, prima di chiudere i conti con Piccinni. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

Guarna 6 – Sui gol non ha colpe.

Blondett 4.5 – Perfetto fino al rosso a De Rose, poi entra in confusione. Prima sbaglia i tempi dello stacco di testa e fa partire il contropiede da cui il suo compagno deve intervenire, poi si perde l’attaccante che colpisce il palo e da cui poi scaturisce il gol di Salvemini.

Gasparetto 6.5 – Ennesima grande prestazione. Di testa, come sempre, sono tutte sue.

Marchi 6 – Per i meno attenti: è la sua seconda da titolare quest’anno. Eppure non sembrava. Gara attenta.

Garufo 6 – Gioca col freno a mano tirato, ma con Donnarumma di fronte la prudenza non è mai troppa. Sufficiente.

De Rose 5.5 – La prima ammonizione non si capisce da cosa nasca, nel fallo che ha scaturito la seconda pare sia scivolato. Insomma, è espulso e non sa neanche lui il motivo. Il rosso arriva un po’ per caso, un po’ per sfortuna e un po’ per irruenza, ma non ci sentiamo di condannarlo.

Bianchi 6.5 – E’ il migliore del reparto, fa bene le due fasi e non perde mai lucidità.

Rubin 6 – Altra importante conferma. Periodo smagliante: è attento dietro e non disdegna qualche sortita offensiva.

Sounas 6 – Tanta corsa e sostanza, così così in fase di possesso. Sufficienza piena.

Rivas 6- – Nel primo tempo c’è solo l’impegno. Risulta troppo prevedibile. Nella ripresa ci mette più vivacità ed è tra i pochi ad inventare.

Denis 6.5 – E’ nel mirino dei difensori avversari, che lo provocano per farlo innervosire. Lui fa a sportellate, corre come un dannato e per tre volte conclude verso la porta.

46′ Doumbia 5 – Non entra bene in campo, sbaglia molto.

60′ Nielsen 5.5 – Passano molti palloni dai suoi piedi, ma inventare non è nelle sue corde e si vede…

64′ – Rossi 6 – Entra in un momento già critico.

64′ – Rolando 6 – Dà imprevedibilità alla fascia sinistra, ma non basta

