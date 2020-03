Reggina-Monopoli 0-1 LIVE: ospiti in vantaggio con Salvemini [FOTO]

1 Marzo 2020 16:42

Reggina-Monopoli LIVE, si gioca il match della 28ª giornata del campionato di Serie C Girone C: formazioni ufficiali, risultato, cronaca in diretta della partita

Reggina-Monopoli LIVE – Big match oggi allo stadio Granillo. Per la 29ª giornata si gioca la sfida al vertice tra Reggina e Monopoli. Dopo l’entusiasmante vittoria nel derby infrasettimanale col Catanzaro, la formazione amaranto cerca l’ennesimo grande risultato per avvicinarsi ulteriormente al traguardo promozione. Mister Toscano infatti ha chiesto ai suoi uomini di non guardare troppo oltre, bisogna affrontare gara per gara con la stessa concentrazione di sempre. A contendere i punti di fronte ci sarà la terza forza del campionato, la squadra del tecnico Scienza è una vera corazzata, esprime un bel gioco e lotta per un posto privilegiato ai play-off. Sarà una gara tutta da vivere, è previsto grande spettacolo in campo e sugli spalti. Segui la diretta di Reggina-Monopoli su StrettoWeb con gli aggiornamenti in tempo reale dei nostri inviati allo stadio.

84′ Splendido cross di Rivas, perfetto sulla testa di Doumbia. Senza forza il colpo dell’attaccante francese, blocca facilmente Menegatti.

78′ Ultimo cambio in casa Reggina: Sarao va ad aggiungere peso all’attacco, fuori Blondett.

75′ Occasionissima Monopoli! Fella si invola in contropiede, supera Nielsen ma è grandioso il rientro di Bianchi. Evitato con un miracolo il raddoppio biancoverde.

72′ Monopoli in vantaggio con l’appena entrato Salvemini: Fella ha colpito il palo, poi il calciatore pugliese arriva per prima sul pallone e calcia a porta libera. E’ 0-1 per gli ospiti.

68′ Fallo di mano di Cuppone, che era già ammonito. L’arbitro non estrae il secondo giallo, il pubblico reggino si fa sentire.

65′ Doppio avvicendamento tra le fila amaranto: Marchi e Rubin fanno posto a Rossi e Rolando.

64′ Gasparetto ci mette una pezza, il difensore manda in angolo un assist di Cuppone che poteva diventare pericoloso.

60′ Serve copertura in mezzo al campo. Esce tra gli applausi Denis, entra il danese Nielsen.

56′ Giallo anche per Cuppone, sale la tensione in campo.

55′ Espulso capitan De Rose: doppio giallo e sotto la doccia. Contropiede fatale del Monopoli scatenato da un errore di Blondett

50′ Ammonito giorno per i pugliesi per un fallo tattico a centrocampo.

46′ Ricomincia la sfida, Reggina e Monopoli pronti per i secondi 45 minuti.

Cambio per Toscano: Sounas non esce dagli spogliatoi, ecco Doumbia. Il francese applaudito dai tifosi, è stato uno tra i migliori a Catanzaro.

45′ Nessun minuto di recupero. Reggina e Monopoli vanno al riposo col risultato di 0-0.

43′ Ammonito il Tanque, duro fallo su Rota.

42′ Di testa le prende tutte German Denis, alto sulla traversa…

38′ Decisiva la chiusura di Blondett, Cuppone sarebbe andato solo verso la porta.

31′ Altra conclusione, stavolta è De Rose al volo da fuori area a battere a rete. La palla non si abbassa e finisce circa mezzo metro alta sulla traversa.

29′ Sounas servito in area di rigore, tira da buona posizione ma la difesa devia in angolo.

27′ Combattiva a centrocampo la Reggina, bel giro palla. La partita è fin qui molto divertente.

23′ Si scaldano gli animi in campo, ammoniti De Rose e De Franco! Quasi in campo le panchine. Il calciatore del Monopoli ha rifilato uno schiaffetto ad un calciatore reggino, che ha reagito nei confronti dell’avversario.

14′ Ancora in difficoltà gli amaranto sulla parte destra, Guarna bravo nel tempismo respinge un cross basso.

12′ Reggina pericolosa! Calcio di punizione dalla destra, svetta Blondett ma il suo colpo di testa finisce di poco a lato.

6′ Bella azione di Donnarumma sulla sinistra, rimpallato dalla difesa il tiro di Fella.

3′ Primo corner per gli amaranto, ma non nasce nulla di pericoloso.

1′ Sfida iniziata! La Reggina batte il calcio d’inizio.

Le squadra stanno entrando in campo, manca ormai pochissimo al fischio d’inizio. Reggina in completo amaranto, ospiti in divisa bianca con calzettoni verdi.

Reggina-Monopoli, le formazioni ufficiali

Difesa completamente rivoluzionata quella amaranto. Partono dalla panchina Rossi e Loiacono, dal 1′ Marchi e Blondett. In attacco Rivas prende il posto di Reginaldo. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Blondett, Gasparetto, Marchi; Garufo, De Rose, Bianchi, Rubin; Sounas; Rivas, Denis. A disposizione: Farroni, Liotti, Loiacono, Rolando, Rossi, Mastour, Nielsen, Paolucci, Bellomo, Doumbia, Reginaldo, Sarao. Allenatore: Toscano.

Monopoli (3-5-2): Menegatti; Rota, De Franco, Mercadante, Hadzsiomanovic, Carriero, Giorno, Piccinni, Donnarumma; Fella, Cuppone. A disposizione: Antonino, Bozzi, Pecorini, Salvemini, Tsonev, Maestrelli, Antonacci, Tuttisanti, Mariano, Tazzer, Nanni, Jefferson. Allenatore: Scienza.

RISULTATI SERIE C GIRONE C, 29ª GIORNATA: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Valuta questo articolo