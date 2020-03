Reggina, Marchi: “non ho capito l’espulsione di De Rose”

2 Marzo 2020 21:53

Il difensore della Reggina Paolo Marchi commenta la sconfitta contro il Monopoli, le indicazioni da parte del calciatore amaranto

E’ il momento di commentare la sconfitta della Reggina nella partita di campionato contro il Monopoli, la squadra di Mimmo Toscano continua comunque a guidare la classifica del campionato di Serie C. Ospite della trasmissione ‘Passione Amaranto’ il difensore Paolo Marchi: “il Monopoli è una squadra organizzata con ottimi elementi, bisogna fare i complimenti all’allenatore ospite. Sembrava una partita equilibrata, poi l’espulsione ha fatto la differenza. Il rosso di De Rose? Non ho capito la prima ammonizione. Sul secondo giallo non si è reso conto della situazione, non è sicuramente una colpa di Ciccio. E’ difficile essere lucidi in quei momenti, è anche inciampato e magari non voleva nemmeno toccarlo”.

TESTA ALLA PROSSIMA GARA – “Già da domani analizzeremo la sconfitta per provare ad evitare gli errori. Corazza è in fase di recupero. Abbiamo perso in casa contro squadre che attuano il nostro stesso modulo. Ieri eravamo tutti giù di morale, ma da domani torneremo a lavorare come sempre fatto. La strada è quella giusta. Non guardiamo gli avversari, preferisco comunque giocare prima delle dirette avversarie. E’ meglio essere rincorsi. Il campionato è difficile ed è sempre meglio stare davanti. La partita contro il Catanzaro era molto sentita e abbiamo speso tante energie mentali”.

SUI TIFOSI – “Tantissimi supporter allo stadio, speriamo di concludere il campionato come ci auguriamo tutti”.

