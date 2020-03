Reggina, Loiacono: “è presto per parlare di Serie B. Ripresa del campionato? Noi calciatori siamo disposti a giocare anche a luglio”

17 Marzo 2020 12:38

Intervista a Giuseppe Loiacono: il vice capitano della Reggina ha spiegato come sta vivendo questi giorni e il suo messaggio ai tifosi amaranto

“E’ un momento particolare, ci tocca stare a casa ed allenarsi per come è possibile. Io scendo in cortile a fare una corsetta o faccio pesi in casa, tutti insieme supereremo questo momento”, non si abbatte Giuseppe Loiacono. Il vice capitano della Reggina sta vivendo come il resto degli italiani una situazione particolare. Di seguito la sua intervista ai microfoni della TV ufficiale amaranto: “c’è sempre qualcuno che sottovaluta la situazione, dobbiamo evitare ogni rischio. Il mio invito è di restare tutti a casa, soli così possiamo aiutarci a vicenda. Esodo dal Nord verso il Sud? Penso che non doveva accadere. Lo so che è difficile stare lontano dai genitori e dai parenti, ma è un sacrificio che va fatto. Lo stiamo facendo tutti, è per il nostro bene. Non bisogna farsi prendere dal panico, dobbiamo stare tranquilli e sereni”.

La Reggina ha dovuto sospendere le attività, ma nessun calciatore è lasciato solo dalla società: “abbiamo un gruppo su Whatsapp dove ci aggiorniamo con lo staff giornalmente – ha affermato Loiacono – . Il preparatore atletico ci ha mandato un programma da svolgere. Ogni calciatore svolge una dieta, siamo professionisti e sappiamo come comportarci. Mi auguro che il campionato possa riprendere e terminare nel migliore dei modi. A stagione finita parleremo del futuro, è troppo presto per parlare della Serie B. La cadetteria è molto più impegnativa. Col Foggia mi ricordo che partimmo male, ma poi al termine del campionato sfiorammo i play-off”.

La forza della Reggina è il gruppo. Loiacono ha spiegato il segreto della squadra di mister Toscano: “siamo bravi a tenere la concentrazione ad ogni partita, a subire reti il meno possibile perché in un modo o nell’altro il gol arriva. Ogni reparto è forte, la rosa è formata da 27 possibili titolari. Chiunque scenda in campo dà il proprio contributo, anche chi gioca di meno. Ripresa dei campionati? Credo si riprenderà verso inizio maggio. Spero che torneranno allo stadio anche i tifosi, ci serve il dodicesimo uomo in campo. Noi siamo disposti a giocare anche a luglio”.

