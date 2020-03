Reggina, le indicazioni di Corazza: dall’infortunio al gol più bello [VIDEO]

11 Marzo 2020 17:43

La Reggina costretta a fermarsi per l’emergenza Coronavirus, l’attaccante Corazza parla dell’infortunio e del campionato degli amaranto

La Reggina è reduce dal preziosissimo successo sul campo del Picerno, tre punti importanti per la corsa promozione, adesso i punti di vantaggio sul Bari sono 9. Nelle ultime partite non è sceso in campo l’attaccante Simone Corazza, il calciatore fermo per un problema muscolare. Il peggio sembra essere passato come conferma lo stesso bomber tramite alcune storie pubblicate sul profilo del club amaranto.

SULL’INFORTUNIO – “Sto bene, ho avuto un piccolo problema muscolare. Ora è tutto risolto, ci prepariamo per questo finale di stagione”.

SUL CAMPIONATO – “E’ la mia miglior stagione, non avevo mai realizzato 14 gol. E non è ancora finita, ci prepariamo per questo gran finale”.

IL GOL PIU’ BELLO – “Quello realizzato a Potenza, mentre quella al novantesimo nel derby contro il Catanzaro ha un valore particolare”.

SU REGGIO CALABRIA – “La città è molto bella, piace sia a me che a tutta la mia famiglia. Ci siamo trovati bene da subito”. In basso il video di Corazza.

