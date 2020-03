Reggina, guarda che spettacolo: Mastour show anche con la carta igienica [VIDEO]

20 Marzo 2020 14:53

Reggina, “Stay at home challenge”: Mastour fa il fenomeno con la carta igienica. Sorpreso anche il mental coach amaranto Matteo Patti

E’ Mastour show anche con la carta igienica. Molti calciatori su Instagram, in questi giorni di quarantena obbligata, si stanno divertendo con la “Stay at home challenge”. Spettacolare il video pubblicato sui propri canali dal fantasista della Reggina, che sembra proprio non conoscere differenza tra un pallone e un rotolo di carta igienica. Sorpresa anche la reazione del mental coach Matteo Patti che, sotto al post pubblicato dall’italo-marocchino, ha ironicamente commentato: “E sono finite le challenge…”. Ad esalterlo anche Jeremy Menez, campione francese ed ex compagno al Milan: “quanto ti piace…”.

