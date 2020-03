Reggina, Ghirelli chiarisce: “ecco la situazione su promozioni, play-off e modifiche al calendario”

12 Marzo 2020 17:09

La situazione su promozioni, retrocessioni, play-off e modifiche al calendario: le dichiarazioni del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli

E’ in stand-by il calcio italiano. L’emergenza coronavirus ha bloccato tutti i campionati e in ogni categoria c’è grande incertezza su quello che sarà il proseguo dei tornei. L’ordinanza del governo scadrà il 4 aprile, ma lo stop alle gare potrebbe anche essere prolungato. Ai microfoni di tuttobari.com, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, non ha fornito in merito notizie rassicuranti: “è giusto che i campionati siano stati sospesi, come tutte le altre attività del Paese, poi bisognerà vedere cosa succede. Secondo me, così come quando riprenderanno le aziende, i negozi e tutte le altre attività del Paese, noi abbiamo l’obbligo di lavorare per portare a termine il campionato e che ci siano promozioni e retrocessioni. Questo per un semplice motivo: il campionato ha avuto e avrà un suo svolgimento, chi ha lavorato bene deve essere promosso e chi ha avuto una stagione complicata deve cedere il guanto a quelle società che hanno vinto la Serie D. Play-off? C’è la possibilità che vengano annullati, per noi concludere il campionato vuol dire terminare i play-off. Dopo di che ci sarà il consiglio federale lunedì 23, che dovrà rivedere e valutare tutte le proposte che le leghe fanno, essendo la Federcalcio il dominus dal punto di vista della questione dei campionati. Credo che il presidente Gravina sia intenzionato a rispettare la conclusione di questo campionato. Modifiche al calendario?Le società hanno una programmazione in base al calendario di inizio stagione. C’è chi ha prenotato aerei, alberghi, pullman e trasporti vari. Se insieme a questi disagi che già abbiamo aggiungessimo anche la questione della modifica del calendario, faremmo un disastro economico per le società. Quindi i turni che sono stati rinviati si recupererebbero in seguito”. Resta dunque in attesa anche la Reggina, i tifosi amaranto aspettano risposte e sperano a fine anno di poter festeggiare un doppio obiettivo…

