Reggina, Garufo: “Siamo scesi in campo in un clima surreale, diventa difficile festeggiare…”

8 Marzo 2020 23:53

L’esterno destro della Reggina, Desiderio Garufo, ha lasciato un messaggio particolare in merito al clima surreale di questo pomeriggio

“Oggi, siamo scesi in campo con un clima surreale. Come sempre, ci abbiamo messo il cuore. Dopo una vittoria importantissima, diventa difficile festeggiare in questo momento di difficoltà.

La salute di tutti al primo posto.

Siate-Siamo tutti più responsabili!

Ce la faremo ITALIA 🇮🇹

#picernoReggina 0-2

#vaireggina

#ITALIA🇮🇹”

E’ questo il messaggio che Desiderio Garufo ha scritto sul profilo personale Facebook. L’esterno destro della Reggina, tra i protagonisti del successo amaranto oggi in casa del Picerno, ha affrontato il tema di questi giorni: l’emergenza Coronavirus e le conseguenze restrittive che sono state adottate nel mondo del calcio.

