Reggina, Gallo annuncia l’arrivo di un nuovo dirigente: l’identikit e un’ipotesi su tutte

20 Marzo 2020 12:06

Reggina, si allarga lo staff dirigenziale: il presidente Gallo potrebbe aver chiamato alla sua corte un ex Roma, ecco di chi si tratta

Ha svelato tante importanti notizie il presidente Luca Gallo nel corso della conversazione coi tifosi amaranto, avvenuta in diretta su Youtube. Tra i tanti argomenti da approfondire, ci sono due novità su cui l’edizione odierna della Gazzetta del Sud ha fatto particolare attenzione. La prima riguarda la nuova figura dirigenziale pronta a far crescere lo staff dirigenziale: si sarebbe individuato in Antonio Tempestilli il profilo al quale verrà affidata la direzione del centro sportivo Sant’Agata e il ruolo di responsabile del settore giovanile. Il dirigente vanta un trascorso di 33 anni alla Roma. Non sono ancora giunte conferme dalla società, ma l’identikit fornito dal patron reggino corrisponde. La seconda novità è legata invece allo sponsor tecnico: assodato il discorso che non sarà rinnovato il contratto con Legea, oltre che di Kappa, sale la candidatura di Macron.

Reggina, in arrivo Antonio Tempestilli? Il curriculum dell’ex giallorosso

Antonio Tempestilli ha trascorso cinque anni da calciatore con la maglia della Roma: voluto da Nils Liedholm (ha raccontato in passato al Corriere dello Sport, ha vinto una Coppa Italia in bacheca. Una volta appese le scarpette al chiodo, ha fatto il suo l’ingresso nello staff delle giovanili come allenatore. Nel 1996 Tempestilli ha vinto lo Scudetto con la selezione dei Giovanissimi Nazionali, schierando tra gli altri un certo Gaetano D’Agostino, aggregato nonostante avesse dovuto giocare una categoria più sotto; poi l’esperienza da Team Manager per dare fiducia alla proposta dell’allora presidente Franco Sensi. Tempestilli è andato in panchina con Fabio Capello, con cui vanta la vittoria di uno Scudetto e di una Coppa Italia. Da qui il ritorno in dirigenza ricoprendo vari incarichi, tra cui quello di principale tramite con la Uefa.

