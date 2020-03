Reggina, Foggia ricorda la stagione della penalizzazione: “salvezza storica, tra i momenti migliori della mia carriera”

28 Marzo 2020 13:25

La salvezza con la Reggina di Mazzarri è uno dei momenti più significativi nella carriera dell’ex calciatore Pasquale Foggia

“Pasqualino” era affettuosamente soprannominato dai tifosi della Reggina. L’ex amaranto Foggia è stato uno degli eroi della miracolosa salvezza raggiunta dalla squadra di Walter Mazzarri nonostante la penalizzazione di 15 (poi diventati 11) punti. Ai microfoni di cagliarinews24, l’attuale responsabile del settore giovanile del Benevento ha ricordato quella cavalcata: “tra i tanti bei momenti della mia carriera c’è sicuramente l’anno della salvezza storica con la Reggina nella stagione 2006/2007, in cui partivamo con una grossa penalizzazione. Poi gli anni con la Lazio in cui abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa, ho assaporato una grande squadra per tanti anni”.

