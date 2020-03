Reggina, Falsini: “questa società può ricreare la squadra di 20 anni fa, che sfornava ogni anno grandi campioni”

4 Marzo 2020 11:21

Reggina, intervista a Gianluca Falsini: l’ex terzino della Reggina ha ricordato i tempi in amaranto e ha detto la sua sul rinvio di Juventus-Milan

Momento amarcord per i tifosi amaranto. Gianluca Falsini è intervenuto ai microfoni della Tv ufficiale amaranto per rivivere e raccontare del suo passato vissuto con la maglia della Reggina. L’ex terzino è stato protagonista di un siparietto in diretta con Bonazzoli: “La bravura di Emiliano era quella di trasformare in rete i miei cross imperfetti (ride, ndr)”. Una fortuna aver avuto come allenatore De Canio: “si, ho avuto la fortuna di essere allenato anche da Cesare Prandelli. Entrambi cercavano un gioco verticale, il loro era già un calcio moderno. Gigi De Canio ci chiedeva di ruotare molto, ma avevano entrambi un gioco molto mobile”.

Falsini ha fatto una previsione in caso di promozione per la Reggina a fine stagione: “una Serie B darebbe al club sicuramente un appeal più importante, quindi si potrebbero rivedere quei giocatori di talento, che tanti anni fa calcarono il campo del Granillo. Mi viene in mente Pirlo o Baronio, credo che la società programmerà tutto nel migliore dei modi. Si può ricreare quella Reggina di 20 anni fa. Noi abbiamo vissuto emozioni fortissime, perché mi ricordo ancora lo stadio pieno che ti spingeva come una soffio di vento. E’ impossibile dimenticare Reggio”.

Infine una considerazione sull’emergenza coronavirus che sta limitando l’organizzazione di eventi sportivi nel nostro paese: “è diventata una situazione quasi comica. In Italia escono tre comunicati al giorno, ognuno che contraddice quello precedente. Immaginate gli allenatori di Juventus e Milan, che sapevano di dover giocare e tre ore dopo aver fatto l’allenamento vengono a sapere che la gara non si disputerà. La salute viene prima di ogni cosa, ma serve una decisione”.

Valuta questo articolo