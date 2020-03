Reggina, Eleven Sports premia Guarna: “miglior portiere Serie C, amaranto in testa anche grazie ai suoi guantoni” [VIDEO]

18 Marzo 2020 13:42

Guarna della Reggina premiato da Eleven Sports come miglior portiere della Serie C: “amaranto al primo posto grazie anche ai suoi guantoni

Va ad Ernico Guarna il premio miglior portiere della Serie C. Eleven Sports infatti ha pubblicato sui propri canali social un post per omaggiare l’estremo difensore della Reggina, uno dei protagonisti della fantastica cavalcata amaranto. Inserito nella lista dei candidati insieme ad altri grandi colleghi come Frattali del Bari o Lamanna del Monza (solo per nominarne due!), Guarna ha ottenuto la maggioranza dei consensi. “Se la Reggina è lì su al primo posto, è anche grazie ai suoi guantoni!”, si legge sulla pagina web della multinazionale di canali televisivi sportivi che ha montato un video con le sue miglior parate di questa stagione.

