Reggina, Dionigi ti tranquillizza: “la prima posizione è meritata, come meritata sarà la Serie B”

3 Marzo 2020 15:36

Il tecnico Dionigi ha analizzato il duello tra Reggina e Bari: l’ex tecnico amaranto tranquillizza i calabresi, il margine in classifica resta molto ampio

Una sconfitta in uno scontro diretto al termine di un filotto di partite difficili e sentite. Non deve far preoccupare la vittoria del Monopoli allo stadio Granillo, la Reggina ha comunque un buon distacco dal Bari e sarà artefice del proprio destino nelle nove giornate che mancano alla conclusione del campionato. Ai microfoni di RaiSport anche il tecnico Davide Dionigi invita l’ambiente calabrese a restare compatto e positivo: “il risultato della Reggina non è stato neanche tanto a sorpresa. Può destare scalpore, ma il Monopoli è una squadra forte, che gioca bene, ha solidità e in tanti sono lì ormai da due anni. Per la Reggina può capitare, fin qui è stato un campionato impressionante, la prima posizione è meritata, come meritata sarà la Serie B. Il Bari paga un avvio lento di campionato, penso che ormai gli amaranto abbiano un grosso margine di vantaggio”.

