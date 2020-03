Reggina, dg Gianni: “chiuso il centro sportivo, allenamenti a porte chiuse e sanificato tutti gli impianti”

11 Marzo 2020 16:46

Reggina, anche al Sant’Agata il coronavirus ha cambiato le abitudini: il d.g. Andrea Gianni ha spiegato come si è mossa la società nelle ultime ore

Anche la Reggina si è dovuta adeguare all’emergenza coronavirus. Il dg amaranto Andrea Gianni, ai microfoni di gianlucadimarzio.com, ha spiegato come la società del presidente Gallo ha agito per fare fronte alla situazione: “è un’emergenza nazionale, noi ci dobbiamo attenere pedissequamente a tutto quello che ci viene impartito. Ci aspettiamo qualche azione di emergenza in relazione alle contribuzioni e qualche aiuto perché oggi le società sono in difficoltà. Noi per ciò che concerne la Reggina abbiamo attuato tutto quello che dobbiamo attuare, abbiamo chiuso il centro sportivo settimana scorsa, allenamenti a porte chiuse, sospensione settore giovanile e sanificazione di tutti gli impianti”.

