Reggina, chapeau Rolando! Il calciatore effettua una donazione al GOM di Reggio Calabria [FOTO]

11 Marzo 2020 16:52

Gesto importante e significativo da parte del calciatore della Reggina Gabriele Rolando, che ha deciso di effettuare una donazione al GOM di Reggio Calabria

Che il legame con Reggio Calabria fosse importante, nonostante sia in riva allo Stretto soltanto da agosto, lo si era capito nel corso dei mesi, tra ambientamento in città e prestazioni in campo. Ma che si volesse impegnare nel sociale non era un fatto scontato. E invece Gabriele Rolando ha voluto dare una mano alla nostra città in uno dei momenti più tristi di tutta Italia. L’esterno della Reggina, infatti, ha effettuato una donazione al GOM, Grande Ospedale Metropolitano, (all’interno del portale GoFundMe) di Reggio Calabria per aiutare la struttura nell’acquisto degli strumenti utili (ventilatori polmonari, supporto nell’aumento di posti per la terapia intensiva) a combattere il Coronavirus.

