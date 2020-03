Reggina, la certezza di Onorato: “all’80% è in Serie B”

24 Marzo 2020 10:59

Intervista a Vincenzo Onorato: l’ex attaccante della Reggina ha speso anche parole di elogio nei confronti del presidente Gallo e del tecnico Toscano

E’ uno degli eroi della Reggina ’87/’88 che ottene la promozione in Serie B dopo lo spareggio a Perugia contro la Virescit Boccaleone. Il bomber Vincenzo Onorato non andò in rete nella finale del 12 giugno 1988, ma a suon di reti nel corso della stagione trascinò la squadra alla realizzazione dello storico obiettivo. In esclusiva a magazinepragma.com, l’ex centravanti si espresso così sulla Reggina attuale: “Ci sentiamo spesso con i miei ex compagni di avventura a Reggio Calabria, io conosco bene mister Mimmo Toscano ed il suo valore. Il Presidente Luca Gallo ha messo le basi per un progetto importante e la spinta della piazza è decisiva. Io posso dire che all’80% sono già in Serie B”.

