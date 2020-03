Reggina, sei campione di solidarietà: all’asta maglia e pallone per sostenere il GOM

13 Marzo 2020 15:59

La Reggina risponde ancora una volta presente quando ci sono in ballo azioni di solidarietà: la società amaranto ha avviato un’asta a sostegno del GOM

“La Reggina presieduta da Luca Gallo sostiene la raccolta fondi per il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria”, è quanto si legge su un comunicato pubblicato sul sito ufficiale amaranto. La società precisa che “dopo la richiesta alla nota piattaforma di aste on line Ebay, di non trattenere la percentuale sulla vendita, la Reggina mette all’asta un pallone e la maglia ufficiale del club autografata dal massimo dirigente amaranto, dalla squadra e dallo staff tecnico.

La creazione e la gestione della campagna (qui la raccolta fondi) è a cura di privati ​​cittadini residenti a Reggio Calabria che la società ha contattato personalmente per sposare la causa. I fondi saranno interamente donati all’ente beneficiario che acquisterà la strumentazione più adatta per affrontare l’emergenza.

Alcuni calciatori hanno già contribuito personalmente, altri lo faranno attraverso la raccolta organizzata dalla Reggina che ha voluto coinvolgere tutti i tesserati e dipendenti”.

Sarà possibile partecipare all’asta della maglia collegandosi a questo indirizzo: https://bit.ly/3cQeWLT

Sarà possibile partecipare all’asta del pallone, qui: https://ebay.to/38NXrs4

