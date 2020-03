Reggina, Bonazzoli: “sette punti di vantaggio lasciano ben sperare. Ecco i miei gol più belli segnati con questa maglia…”

4 Marzo 2020 11:38

L’intervista ad Emiliano Bonazzoli: l’ex attaccante della Reggina ha ricordato i suoi gol più belli in maglia amaranto e raccontato del 2-2 di Novara

Emiliano Bonazzoli è stato uno degli attaccanti amaranto più prolifici degli anni Duemila. Questa mattina è intervenuto nel corso della trasmissione “Buongiorno Reggina”, dove ha esordito scherzando con l’ex compagno Falsini: “Gianluca mi ha fatto tanti assist, ne ricordo uno a Bergamo per un gran gol su colpo di testa. E un altro quando perdemmo in casa 2-3 contro la Roma“. L’ex centravanti amaranto segue il percorso in campionato degli uomini di mister Toscano, è molto positivo per il finale di stagione: “la Reggina sta disputando un ottimo torneo. Nella prima parte ha fatto un gran filotto di vittorie, nella seconda è scivolata in qualche sconfitta, ma i sette punti di distacco dal Bari fanno ben sperare per il proseguo del campionato. Serie C ferma per l’emergenza coronavirus? Sarà un problema per tutte le squadre, non solo per la Reggina”.

Bonazzoli ha poi svelato quali sono secondo lui i suoi gol più belli realizzati con la maglia della Reggina: “il primo è scondato, quello di destro al volo all’Olimpico contro la Lazio, splendido il lancio di Mozart. Come importanza invece dico quello nello spareggio con l’Atalanta, poco bello stilisticamente ma che valse la salvezza. Il 2-2 a Novara? Bel ricordo a metà, perché realizzai un doppietta che non bastò per passare il turno. Ci mandò fuori quel gol di Rigoni all’ultimo secondo”.

