Reggina, Bellomo: “fermiamoci oggi per correre più veloci domani” [FOTO]

24 Marzo 2020 14:17

Reggina, l’appello di Nicola Bellomo: il centrocampista amaranto sui social manda un messaggio di speranza ai tifosi calabresi

“Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci domani. Fermiamoci oggi per correre più veloci domani”, è così che Nicola Bellomo torna a farsi sentire sui social. Il centrocampista della Reggina su Instagram ha lanciato gli hashtag #andràtuttobene e #iorestoacasa per dare speranza ai propri tifosi. Non ci sono ancora certezze sul ritorno in campo, ma se tutti rispettano le regole imposte dal Governo si tornerà presto a riempire lo stadio Granillo.

https://www.instagram.com/p/B-HRk3bKhR0/?utm_source=ig_web_copy_link

