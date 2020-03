Reggina, Baronio versione amarcord: “a Reggio annata indimenticabile, che campionato con Pirlo!”

27 Marzo 2020 14:25

“A Reggio Calabria ho disputato un campionato da protagonista insieme al mio amico Andrea Pirlo”, racconta Roberto Baronio in un’intervista

E’ un Roberto Baronio nostalgico quello che si è svelato ai microfoni di IlPosticipo. L’ex centrocampista sta soffrendo in questi giorni accanto alla sua Brescia, una delle città maggiormente in difficoltà a causa della diffusione del Coronavirus, ma nel corso dell’intervista parlare della Reggina è stato necessario. In riva allo Stretto ha avuto modo di mettere in mostra tutte le sue qualità: “Se devo parlare di un’esperienza importante che mi ha fatto crescere tanto e mi ha permesso di ritornare alla Lazio con un altro status penso all’anno di Reggio Calabria: ho disputato un campionato da protagonista realizzando 3 gol in 31 partite e vincendo anche il premio di miglior giovane d’Italia. L’estate successiva ho vinto l’Europeo Under 21 e sono andato alle Olimpiadi di Sydney. Allora le cose andavano bene. A Reggio Calabria ho conosciuto mia moglie: è stata un’annata indimenticabile”.

LA REGGINA DI TOSCANO – “Stava andando molto forte e secondo me aveva grosse possibilità di ritornare in Serie B dove la società purtroppo manca da molti anni. C’erano avvero tutti i presupposti quest’anno: questa interruzione è stata un grande peccato per la Reggina”.

PIRLO FUTURO ALLENATORE – “Sento Andrea almeno una volta alla settimana: siamo cresciuti insieme e siamo rimasti molto amici. Abbiamo fatto le giovanili del Brescia, abbiamo vinto con l’Under 21 e abbiamo disputato un grande campionato con la Reggina nel 1999-2000 prima che Andrea cambiasse ruolo e diventasse Pirlo. Abbiamo un rapporto familiare che va oltre l’amicizia. Siamo rimasti l’Andrea e il Roberto che erano cresciuti insieme a Brescia. Pirlo ha fatto grandissime cose da giocatore, forse è stato il numero uno nel suo ruolo. Anche a me ha detto di voler cominciare ad allenare: penso che abbia la testa per farlo se gli verrà data la possibilità. Vedremo quanto sarà bravo: esserlo come è stato da calciatore significherebbe fare un’altra grandissima carriera nel calcio, io glielo auguro. Quando lo senti parlare sembra che abbia la testa per allenare”.

