6 Marzo 2020 18:05

Reggina-Avellino, è stato ufficializzato il cambio d’orario della partita di campionato. Il match si disputerà a porte chiuse per il Coronavirus

“La gara tra Reggina e Avellino, valevole per il trentunesimo turno del campionato di Serie C girone C, si disputerà domenica 15 marzo alle ore 15 presso lo stadio Oreste Granillo”. E’ questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club amaranto, cambia l’orario della prossima sfida al Granillo della squadra di Mimmo Toscano. Il match si disputerà a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus.

