Reggina, Auteri ti snobba: “il Bari è la squadra più forte del girone, contro gli amaranto risultato bugiardo”

9 Marzo 2020 11:41

Il tecnico Auteri ha analizzato la gara di stasera tra Catanzaro e Bari: l’allenatore giallorosso è tornato a parlare della sconfitta contro la Reggina

La vittoria in trasferta col Picerno ha cancellato in casa Reggina la delusione per la sconfitta nello scontro diretto di domenica scorsa col Monopoli. Il dovere intanto è stato fatto, gli amaranto questa sera daranno uno sguardo al match Catanzaro-Bari, prima di iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato. Il tecnico Gaetano Auteri ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla gara del Ceravolo: “dobbiamo alzare i livelli dell’adrenalina e dell’attenzione, perché affronteremo una squadra che si sta dimostrando la migliore del girone”, ha spiegato riferendosi ai pugliesi. Inoltre il mister giallorosso ha fatto un accenno allo 0-1 del derby contro alla Reggina: “il risultato è stato bugiardo”. Infine per fronteggiare l’emergenza coronavirus negli stadi non ci sarà il pubblico. “Mi è capitato di giocare a porte chiuse – spiega Auteri – e l’atmosfera è irreale. Il calcio esiste perché ci sono i tifosi. Però, anche se le società hanno dei danni, dobbiamo adattarci al momento di emergenza sanitaria”.

Valuta questo articolo