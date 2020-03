Reggina, Amoruso e un futuro da dirigente: “ecco come stanno le cose”

26 Marzo 2020 22:10

“Il gol più importante con la maglia amaranto? Tutti ricordano quello al Messina, ma in realtà è un altro”: Nicola Amoruso è tornato a parlare di Reggina

“Mi capita spesso di rivedere le immagini della cavalcata del -11 con il Granillo pieno. Sono emozioni uniche e non nascondo che scende sempre qualche lacrimuccia”, ci tiene a farlo sapere bomber Nicola Amoruso. L’ex attaccante della Reggina è stato uno dei leader della leggendaria squadra di Walter Mazzarri, è per questo ancora nel cuore di tutti i tifosi amaranto. Durante la trasmissione condotta dal giornalista Maurizio Insardà sui canali ufficiali, Amoruso ha risposto alla domanda di uno spettatore, che ha chiesto della possibilità di un suo ingresso in dirigenza: “non conosco il presidente Luca Gallo ma ne sto apprezzando il suo impegno per il club. Non è al momento in programma nulla, però resto un grande tifoso della Reggina. In questo momento faccio solo il tifo”. Nick Dinamite, come è ancora soprannominato dalla Curva Sud, ha raccontato inoltre qual è il suo gol più importante realizzato con la casacca amaranto: “tutti i tifosi ricordano le reti siglate nei derby col Messina, ma in realtà quello più significativo l’ho segnato alla Roma nell’anno della penalizzazione. Vincemmo quella partita 1-0 contro un formazione fortissima, sotto una pioggia scrosciante, da quel risultato lì riuscimmo ad arrivare sino alla fine giocando bene e divertendoci. Quel gol ha un valore particolare per me”, ha concluso Amoruso.

