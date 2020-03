Reggina, Alfredo Pedullà a 360°: dal punto sulla Serie C al calciomercato

23 Marzo 2020 22:24

Collegamento telefonico con ‘Passione Amaranto’, ospite della trasmissione Alfredò Pedullà, esperto di calciomercato che ha toccato vari argomenti

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà è stato ospite telefonico della trasmissione ‘Passione amaranto’, importanti indicazioni che riguardano il campionato di Serie C e le trattative per il futuro. In primo piano si affronta l’emergenza Coronavirus. “Si lavora male ed il doppio, si sono persi i riferimenti. Esco soltanto la sera per la fare trasmissione, con le mascherine e le precauzioni. Il bollettino di oggi fa sperare. Mi fa ridere la corsa alle date sulla ripresa del campionato. E’ impossibile fare delle previsioni, domani ci sarà un’assemblea della Serie A. Vediamo. In questi casi è meglio stare zitti, Cellino ha parlato da ultimo in classifica. Valutazioni più approfondite dovrebbero essere fatte dal 10 aprile”.

SULLA RIPRESA DEI CAMPIONATI – “La situazione è più facile in Serie C, discorso diverso per la massima categoria. Monza e Reggina hanno staccato tutti, il Vicenza ha 6 punti di vantaggio e la situazione è gestibile, speriamo comunque di concludere i tornei. Penso non sarebbe un problema giocare oltre il 30 giugno. I prossimi 10 giorni saranno decisivi per l’evoluzione dell’epidemia. I tifosi di Reggina, Monza, Vicenza e Benevento devono stare tranquilli”.

“In 15 mesi il presidente Gallo ha trasmesso tantissimo, difficilmente ho sentito un messaggio come quello che ha fatto in diretta Facebook. Missiroli, Barillà e Viola? Sono arrivati dei messaggi che però al momento non possono avere risposta, è una traccia che va seguita. Ma bisogna aspettare il momento giusto”.

