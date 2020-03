Rapinatore morto a Napoli, le assurde polemiche sul carabiniere: “le forze dell’ordine non sono addestrate per ferire chi minaccia con un’arma”

3 Marzo 2020 17:00

Carabiniere spara ad un rapinatore di 15 anni e l’Italia si divide in due: pro o contro. Ma è davvero così semplice? Qual è la verità?

E’ accaduto a Napoli nella notte tra il 29 febbraio e il 1 marzo: un carabiniere fuori servizio ha reagito a un tentativo di rapina di un 15enne sparandogli. Il militare, un 23enne che presta servizio a Bologna, era a bordo della propria auto con la fidanzata. Indossava un orologio vistoso e quando ha rallentato a un semaforo, è stato affiancato da uno scooter con a bordo due ragazzi che avevano puntato quell’orologio di valore e una catenina d’oro indossata dalla ragazza. I due giovani hanno estratto una pistola. Il carabiniere, che era in abiti civili, si è qualificato, come lui stesso ha riferito al pubblico ministero che lo ha interrogato, ma il giovane, con casco e scaldacollo, ha puntato l’arma alla tempia del militare che ha estratto la pistola di ordinanza e ha fatto fuoco tre volte. Il 15enne è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini dove è morto nel corso della notte.

Al nosocomio sono arrivate decine di persone, per lo più familiari del ragazzo residente nei Quartieri Spagnoli e con il papà pregiudicato, che hanno distrutto il pronto soccorso con calci e pugni, scaraventando sedie e panche sulle vetrate. Il direttore dell’Azienda sanitaria locale ha dovuto chiudere la struttura resa inagibile, trasferendo 8 pazienti in reparto o in altri ospedali. Poco dopo un gruppo di persone armate ha esploso quattro colpi di pistola nei pressi della caserma Pastrengo, sede del comando provinciale dei carabinieri di Napoli.

Un episodio gravissimo che ha avuto un’eco mediatica non indifferente e che in queste ore sta facendo discutere l’Italia, che come sempre si è divisa in due schieramenti contrapposti, pro o contro il carabiniere. Ma è davvero così semplice? E c’è davvero da scegliere? Il carabiniere ha fatto solo ciò che doveva fare per difendere se stesso e chi era con lui. C’è davvero una scelta da fare in questi casi? Ne abbiamo parlato con un esponente delle forze dell’ordine che da anni lavora in prima linea e che ci ha spiegato dinamiche e risvolti che solo chi si trova in una situazione simile può comprendere.

“La verità non va costruita sui social e soprattutto non ci possono essere parti contrapposte in questa vicenda che è una vera e propria tragedia umana, da qualsiasi punto di vista la si osservi – spiega l’operatore -. Bisogna solo attendere che investigatori e magistratura verifichino come sono andati i fatti, ma in ogni caso, lo ripeto, è innanzitutto una tragedia umana: da un lato c’è un carabiniere di 23 anni e dall’altro un bambino di 15. Si parla del carabiniere come se fosse un robot, un automa disumano, ma non è così. E’ un ragazzo anche lui a cui dobbiamo dare un nome, un’identità e un’umanità. Diamogli un valore umano senza dimenticarci che era lui la vittima. Un bambino di 15 anni gli ha puntato una pistola giocattolo, una scacciacani, ma riconoscerla in alcuni frangenti è impossibile. Sono repliche identiche, che in alcuni casi possono essere rese offensive”.

Poi, prosegue l’operatore, non dimentichiamo anche l’aspetto emotivo: “dalla nostra comoda sedia, siamo tutti bravi a dire come doveva reagire il carabiniere, quante volte e dove doveva sparare, ma quanti hanno mai provato cosa significa avere una pistola puntata contro? Quanti hanno mai premuto il grilletto di una pistola? Sentito il frastuono e il rinculo? Anche premere il grilletto non è semplice, nonostante sei addestrato, sparare ad un uomo è diverso che sparare ad una sagoma. Sparare ad un rapinatore, travisato, armato e in movimento è davvero una situazione estrema. Ogni istante, ogni indecisione può costarti la vita”. Tra i fatti contestati al carabiniere ve n’è uno in particolare sul quale è opportuno avere dei chiarimenti. Soprattutto i familiari hanno contestato il fatto che il militare abbia sparato verso organi vitali e non, ad esempio, alle gambe. “Le forze dell’ordine non sono addestrate per ferire una persona, a maggior ragione se ti minaccia con un’arma – spiega ancora l’operatore -, perché non avrebbe alcun senso. Bisogna aggiungere che i proiettili utilizzati dalle forze dell’ordine, i parabellum, hanno più capacità di ferire che di uccidere, ma mancare il bersaglio esporrebbe a rischio l’ambiente circostante, per la grande resistenza dell’ogiva che ha una grande capacità di rimbalzare. I parabellum al contrario di altre cartucce tendono a trapassare e non a frammentarsi, una volta al bersaglio“.

“Reputo anche esagerato iscrivere il carabiniere nel registro per omicidio volontario. E’ evidente che non volesse uccidere volontariamente, in piena coscienza. Ha dovuto difendere se stesso e la ragazza che era in macchina con lui. Si dovrebbe indagare piuttosto per eccesso colposo nella legittima difesa, nell’utilizzo di armi. E’ quanto mai opportuno, in questo momento, che la magistratura non si faccia trascinare dall’onda mediatica. E anche l’informazione stessa si sarebbe dovuta concentrare di più sul disagio sociale e sulla tragedia umana. La devastazione del pronto soccorso e gli spari alla caserma dei carabinieri sono spia del contesto sociale difficile nel quale viveva il ragazzino. Se a 15 anni ti dedichi alle rapine significa che Stato e famiglia, che era seguita dai servizi sociali, hanno fallito. Il militare, difendendosi, si è caricato sulle spalle un disagio che uno stato democratico non sa gestire e che lui si porterà dietro a vita“, evidenzia l’operatore delle Forze dell’Ordine.

“Questo carabiniere di 23 anni vivrà ora bene la propria vita? Ovvio che no. E’ giovane anche lui e siccome alcune cose si imparano solo con l’esperienza, ecco che troviamo gli ingredienti giusti per una immane tragedia. Nessuno ce l’ha con il giovane di 15 anni, la colpa è solo ed unicamente del contesto dal quale proviene, familiare soprattutto. Parliamo di baby gang a Napoli come se fossero cosa scontata e normale, ma in realtà è una tragica priorità che va risolta e a risolverla deve essere lo Stato. Non dovrebbe essere nemmeno pensabile che esistano ancora queste baby gang. E’ un fattore prioritario e lo Stato dovrebbe occuparsene senza sosta, perché è un problema grave non solo per Napoli ma per l’Italia intera“, conclude.

