20 Marzo 2020 11:20

Coronavirus a Reggio Calabria, Prof.ssa. Misiano: “oggi inizia la primavera astronomica, come Planetarium Pythagoras abbiamo sempre festeggiato il suo arrivo. La triste contingenza attuale ce lo impedisce. Abbiamo, quindi, realizzato un video per l’avvento della nuova stagione”

“Oggi inizia la primavera astronomica, come Planetarium Pythagoras Città metropolitana di Reggio Calabria abbiamo sempre festeggiato il suo arrivo con un evento pubblico”, è quanto afferma la Prof.ssa Angela Misiano. “La triste contingenza attuale ce lo impedisce così abbiamo realizzato un video per dare continuità alla nostra presenta sul territorio e per portare, se è possibile, un momento di distrazione. Stiamo vicini anche se siamo a casa”, conclude.

