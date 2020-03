Previsioni Meteo: caldo fino a +27°C nelle prossime 48 ore in Calabria e Sicilia [MAPPE e DATI]

12 Marzo 2020 22:26

Previsioni Meteo: Super-Anticiclone sull’Italia: caldo fino a +27°C nelle prossime 48 ore, i dettagli

Previsioni Meteo – E’ stata una giornata calda in Italia per via dell’avvento di un Super-Anticiclone. Le temperature elevate perdureranno nelle prossime 48 ore. Il meteorologo, Antonio Iannella, scrive su MeteoWeb: “sull’Italia centro-meridionale, tanto sole e clima progressivamente più caldo, primaverile, con valori termici sopra norma ovunque, fino a +10/+12° oltre al Sud. Le temperature massime di oggi hanno toccato i 24-25°C su diverse località. Per domani, l’anticiclone sarà ancora più forte sulle aree meridionali dove, oltre al bel tempo e al sole dominanti, farà ancora più caldo con valori massimi che potranno raggiungere anche i +27°C sulla Sicilia, +24/+26°C i sui settori ionici calabresi, sulla Puglia e sulla Lucania”.

Valuta questo articolo