Previsioni Meteo, nuovo ciclone freddo in arrivo sull’Italia: nel weekend temporali in Calabria e Sicilia

3 Marzo 2020 22:00

Previsioni Meteo, nuovo ciclone freddo in arrivo nel weekend: piogge e temporali in Calabria e Sicilia. Ecco i dettagli e le aree più colpite

Previsioni Meteo – E’ previsto l’arrivo di un nuovo ciclone freddo sull’Italia nel weekend proveniente dalla Francia. Su MeteoWeb, il meteorologo, Antonio Iannella, scrive: “nel corso di Giovedì 5, in particolare al Nord, ci saranno precipitazioni su alto Tirreno, Levante ligure, alta Toscana. Meglio sul medio-basso Adriatico e al Sud in genere. Giornata di venerdì 6 con instabilità più irregolare e localizzata. Rovesci più diffusi al Centro e sulla Campania, altri al Nordest, poi la sera peggiora sul Friuli Venezia Giulia, Veneto e alta Toscana con piogge più intense. Rovesci sparsi in serata anche sul basso Tirreno e verso l’Ovest della Sardegna. Per sabato 7, piogge su alto Adriatico, Romagna, Nord Appennino e sul basso Tirreno, tra Sud Campania, Calabria e Sicilia, anche su Sud Puglia. Piogge e rovesci diffusi nel pomeriggio-sera di sabato sul medio-basso Adriatico, sull’Umbria, Lazio, localmente sulla Campania e, più intensi, su gran parte del Sud, soprattutto tra Sud Lucania, Calabria e Sicilia. Per domenica 8, insisteranno più nubi all’estremo Sud con qualche pioggia tra Calabria, Nord Sicilia e sul Sud della Puglia”.

