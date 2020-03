Previsioni Meteo, arriva un nuovo peggioramento: weekend di maltempo in Calabria e Sicilia [DETTAGLI]

4 Marzo 2020 15:19

Previsioni Meteo: domani un’altra perturbazione dalla Francia raggiunge l’Italia, nel weekend maltempo in Calabria e Sicilia

Previsioni Meteo – Per domani è atteso un nuovo peggioramento nel tempo grazie ad una perturbazione proveniente falla Francia che porterà dapprima maltempo al Nord per poi spostarsi nel weekend al Centro/Sud. Su MeteoWeb, il meteorologo Antonio Iannella, scrive: “nella serata di domani, nubi e piogge raggiungeranno, dopo il Nord, anche buona parte del Centro, anche se per domani è ancora in gran parte stabile e soleggiato al Sud e sulla Sicilia, salvo un pò di nubi irregolari. Veberdì 6 rovesci sparsi al Nordest, sui settori centro-meridionali dell’Emilia Romagna, sul Centro Nord Toscana, sul Centro Appennino, Marche e poi sul basso Tirreno, fra Salernitano e Calabria tirrenica, localmente su Nordest Sicilia”. Da registrare maltempo nel weekend in Calabria e Sicilia.

Per maggiori dettagli consultare MeteoWeb.

