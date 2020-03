Previsioni Meteo: da domani arriva il caldo, picchi di +27°C in Calabria e Sicilia

10 Marzo 2020 11:59

Previsioni Meteo, da Mercoledì arriva un Super-Anticiclone: provocherà la prima ondata di Caldo, picchi di +27°C in Calabria e Sicilia

Previsioni Meteo – E’ previsto per domani l’arrivo di un Super-Anticiclone che provocherà la prima ondata di caldo con picchi di +27°C in Calabria e Sicilia. Su MeteoWeb, il meteorologo Antonio Iannella scrive: “in particolare, la giornata più calda si prospetta essere quella di venerdì 13, per i settori più a Sud dell’Italia, dove arriverebbero le isoterme più significative. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti, l’Italia vedrebbe temperature alla quota convenzionale di 1500 m circa, di +4/+6°C sulle regioni settentrionali, +8/+10°C su quelle centrali, fino a +12/+14°C sulle aree meridionali e insulari. Questi ultimi sarebbero valori quasi estivi sulle regioni meridionali in grado di far impennare la colonnina di mercurio in prossimità del suolo, fino a +26/+27°C circa, se non anche localmente oltre, e ciò soprattutto tra la Sicilia e la Calabria”.

Maggiori dettagli su MeteoWeb

Valuta questo articolo