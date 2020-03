26 Marzo 2020 11:59

Preghiera a Roghudi in occasione della Solennità in onore di Maria SS. Annunziata e ricordo del portatore di vara Donato Palamara

In occasione della Solennità in onore di Maria SS.Annunziata don Giovanni Zampaglione si è recato a Roghudi, per fare un momento di preghiera in quanto la chiesa èanche intitolata alla Vergine Maria e a S.Nicola di Bari. Il parroco dopo aver deposto sulla vara un fascio di fiori ha iniziato con una breve riflessione: “In questi giorni difficili e di prova che ci vedono fragili, e smarriti, mi rivolgo a te, o Vergine Annunziata , e chiedo la tua intercessione presso il tuo Figliuolo , affinche’ finisca questa pandemia. Dopo una breve riflessione il parroco ha recitato l’Angelus”. Nel recitare la preghiera per i defunti don Giovanni Zampaglione ha ricordato “tutti coloro che sono morti a causa del coronavirus e ha avuto un ricordo anche per il giovane Donato, portatore di vara, morto qualche giorno fa’ e che ha lasciato un profondo vuoto oltre che nella famiglia in tutta la comunità di Roghudi. Alla fine della preghiera il parroco don Giovanni Zampaglione ha letto “una riflessione che un professore universitario, Vincenzo Malacrinò ha scritto allo stesso parroco ma che ha voluto divulgare in quanto il messaggio e’ una riflessione per ognuno. Spero che il momento presente passi in fretta lasciandoci nel cuore non solo la sofferenza e la tristezza comprensibile per quanto accaduto ma soprattutto la consapevolezza che l’uomo non e’ quel che appare .L’uomo e’ niente e la nostra stessa vita e’ un”soffio”. Dovremmo tutti vivere ringraziando Dio ogni giorno vestendo il manto dell’umiltà. La terra ci ha dato una grande lezione di vita :senza dell’uomo vado avanti e meglio lo stesso. Il finale di questo sms che dovrebbe toccare e cambiare ogni persona è’ pieno di speranza: “Sono convinto che da questo tempo di silenzio tutti ricominceremo con forza, ottimismo e con una nuova visione di vita…” Il parroco conclude con quello che e’ lo “slogan” di questo tempo: “sursum corda semper”.

