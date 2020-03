Coronavirus, il prefetto di Lodi positivo: contagiati anche il vicario e il capo gabinetto

8 Marzo 2020 12:13

Il prefetto di Lodi è positivo al coronavirus. Si trova in isolamento presso il suo alloggio in prefettura e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. “Sto bene e continuo a lavorare”

Marcello Cadorna, prefetto di Lodi, è risultato positivo al test del coronavirus. Sono risultati contagiati anche il vicario del prefetto e il capo di gabinetto. Il prefetto si trova in isolamento presso il suo alloggio in prefettura e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. “Sto bene e continuo a lavorare per coordinare l’intensa attività sul territorio. A mezzanotte non ci sarà più la zona rossa e quindi, per fortuna, la nostra situazione e’ migliorata”- ha dichiarato il prefetto. “Voglio ringraziare – ha aggiunto – i cittadini della zona rossa per essersi attenuti alle rigide indicazioni con grande senso di responsabilità. Un particolare ringraziamento va ai sindaci del territorio che sono stati davvero amministratori fuori dal comune”.

