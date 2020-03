7 Marzo 2020 14:30

Wanda Ferro: “il completamento del gateway ferroviario di Gioia Tauro è un risultato straordinario ottenuto dalla presidente Jole Santelli, che realizza un obiettivo atteso da venti anni”

“Il completamento del gateway ferroviario di Gioia Tauro e’ un risultato straordinario ottenuto dalla presidente Jole Santelli, che realizza un obiettivo atteso da venti anni, sbloccando una concreta opportunità di investimenti e sviluppo”. E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro. “Grazie ad un proficuo confronto con il viceministro delle Infrastrutture e i vertici di Rfi – prosegue – la governatrice e’ riuscita a superare gli ostacoli burocratici che bloccavano la realizzazione del gatewey portuale. Una prova di capacità e di cultura del fare, che mette ancor di piu’ in evidenza l’inconcludenza della precedente amministrazione. In meno di un mese – conclude – Jole Santelli è riuscita a trasformare in motore di crescita e di sviluppo quello che fino ad oggi e’ stato considerato come il più evidente simbolo delle potenzialità inespresse della nostra regione”.

